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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 09:48 BJT

〔中国数据〕10月制造业PMI初值升至49.1,创三个月新高--汇丰

路透北京10月24日电---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高.

虽然该数据仍连续第12个月处在荣枯线下方,但其主要分项指标--新订单和产出指数均显露改善迹象,其中新订单分项指数升至六个月高位49.7,新出口订单亦回升.

Markit提供的新闻稿并显示,产出分项指数升至三个月高位;投入和产出价格指数则转升至50分水岭上方,显示通胀压力有所加大.(浏览图表,请点选link.reuters.com/bup53t)

是次PMI预览数据样本采集自10月12-22日之间,终值定于11月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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