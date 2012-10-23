〔中国汇市〕人民币早盘在清淡交投中小升,或受美国大选及港元走强影响

* 人民币早盘小幅走升
* 中间价持稳,交投平静
* 走升或与美国大选及港元持强有关
* 短期或横盘整理
路透北京10月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小幅走升,中间价保持平稳,交投亦较为平静.
交易员认为,早间客盘并无突出特点,今天人民币走强可能与国际政经动向有关,包括美国大选第三轮电视辩论、日圆走弱而港币走强引发热钱转向中国猜想等.
"今天跟昨天没有大的区别,还是一个开盘后(美元)向下的振荡走势.人民币涨了那么长时间,最近可能缓一缓吧,中间价近期也走稳了,短期来看日间波幅可能会有所收窄."北京一国有大行交易员认为.
北京时间12:16,人民币兑美元即期报6.2488元,上日收报6.2547元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3078元,上日中间价为6.3071元.
港元/美元HKD=周一交易仍围绕在7.75的强方兑付保证附近波动.金管局此前的流动性注入对市场影响微弱,银行间市场的短期利率几乎没有太大变动.交易员表示,从市场的利率变化来看,热钱流入导致的港元需求仍未缓解.
香港金融市场周二因重阳节而休市一天.
东京汇市日圆兑美元周二触及三个月低位,兑欧元创五个月低位,因外界日益预期日本央行下周政策会议上将进一步放宽货币政策.
欧元兑美元EUR=则持稳于1.3058,维持在上周所及一个月高点1.3140下方.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3635/85,上日尾盘为6.3615.
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=上一交易日尾盘报6.2490元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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