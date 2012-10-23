《中国公司债发行日程表》--10月23日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= *联发股份 不超过8 8 5 预设区间6.0%-6.5% 金元证券 AA 10/25-10/26 (002394.SZ) (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= *景兴纸业 不超过10 7.5 7 预设区间6.9%-7.9% 中信建投 AA 10/25-10/26 (002067.SZ) (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 九州通 不超过16 16 5 5.70% 国信证券 AA+ 10/22-10/24 (600998.SS) 高盛高华证券 (第三年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 王府井 不超过22 11 5 预设区间4.40%-5.40% 中信建投证券 AA+ 10/24-10/26 (600859.SS) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 11 7 预设区间4.70%-5.70% (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) (上述两个品种发行规模或回拨) ================================================================================================= 通威股份 不超过5 5 5 预设区间5.8%-6.8% 中信建投证券 AA 10/24-10/26 (600438.SS) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 桂冠电力 不超过17.3 8 5 预设区间4.00%-5.00% 摩根士丹利华鑫证券AA+ 10/24-10/26 (600236.SS) (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 9.3 10 预设区间4.20%-5.20% (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (大唐集团提供担保/两个品种发行规模可回拨) ================================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。