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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 14:52 BJT

〔韩股业绩〕浦项钢铁第三季净利7,440亿韩元,预估为7,500亿韩元

路透首尔10月23日电---韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周二公布,

* 母公司第三季营业利润为8,190亿韩元(预估为8,400亿韩元)

* 母公司第三季营收为8.91兆(万亿)韩元(预估为8.95兆韩元)

* 母公司第三季净利为7,440亿韩元(预估为7,500亿韩元)

* 下调2012年营收目标至36.3万亿韩元,之前目标为37.5万亿韩元

* 预计第三季钢铁需求触底后,第四季将逐步回升.(完)

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