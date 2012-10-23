〔背景资料〕美联储本周会议可能作何考虑

路透10月23日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二将开始为期两天的会议,预计其将维持六周刚推出的货币宽松方案.

分析师说,由于情况暂无多少变化,美联储既不会扩大或缩减每月400亿美元的抵押贷款支持证券购买额,也不会改变维持超低利率到至少2015年年中的承诺.

鉴于美国总统选举结果存在不确定性,决策者可能会希望继续评估经济和财政政策前景,以及新的货币激励措施的效果.

在政策暂不调整的情况下,美联储主席贝南克和同事们或许会重点讨论对外沟通策略上的两项可能的转变.

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)预计将于周三1815GMT宣布会议决策.

以下是美联储正在考虑的选项:

**为政策调整设定经济数据的量化门槛**

决策者一直在讨论,能否将联储的政策与经济因素进行更明确的关联,而不是把低利率政策与某个日期关联.美联储上月朝这个方向迈出了一小步,称除非就业市场明显改善,否则将继续购买资产,但未就"明显改善"给出定义.

给政策变动设定数据门槛,是芝加哥联储总裁埃文斯一直呼吁的做法.他认为,只要通胀率不存在突破约3%的威胁,就应当承诺低利率直到失业率跌破7%.

9月会议的记录显示,多数决策者认为,采用就业市场或通胀的量化门槛也许有用.那次会议之后,联储另两位高官--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔与旧金山联储总裁威廉姆斯也公开表达了自己的标准.柯薛拉柯塔认为,只要通胀率不超2.25%,低利率应该保持到失业率降至5.5%.威廉姆斯则在专访中告诉路透,希望只要通胀率不高于2.5%,应当维持低利率直到失业率降至略低于7%,不需要等到低至5.5%.

委员们的不同看法显示了实施量化门槛的一个阻碍:可能难以就适宜的门槛水平达成共识.决策者们还担心,外界可能错误地解读成,无论其他因素如何,一旦触及门槛政策就必须调整,又或者担心量化门槛被误读为长期政策的目标.9月会议的记录显示,与会者感觉"还需要进行更多工作,来解决沟通方面的相关挑战."

**发布"一致预估"?**

官员们打算讨论,发布美联储对经济与货币政策的一致预估是否可行.这样的一致预估有望捕捉到整个美联储的"重心"--从而削弱关于美联储立场的不确定性.联邦公开市场委员会共有19名委员,包括美联储理事会在华盛顿的七位理事,以及12位地区联储总裁.目前这些人各自提供自己的预估.金融市场通常会重点关注这些预估的"中央趋势",即对于任何经济变量,去掉三个最高值与三个最低值之后的预测.(完)