《美元汇率分析》美国面临"财政悬崖"考验,或有助美元上扬

路透纽约10月23日电---在形势困难时期,投资者往往会投向美元的温暖怀抱--即使这个问题的源头就是美国.

如果美国国会年底前达不成减赤协议,将在2013年自动触发大规模减支和增税措施.这个所谓的"财政悬崖"将重创仍处于恢复阶段的美国经济.

但自动减支可能会因被视为维持财政纪律的信号而利好美元,而不是打压美元走低.

就算谈判久拖不决,向市场注入高度不确定性,也可能利好美国公债等避险资产,进而惠及美元.

"明年上半年我们面临衰退风险,若果真如此,避险交易肯定将主导市场,料会利好美元,就像上一次衰退一样,"花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示.

在"避险"市场环境中,投资者往往会转向避险投资.

国会在11月6日美国总统大选前料不会就这个问题进行辩论,但如果参众两院最终陷入僵局,明年伊始就会实施减支和增税措施,规模约为6,000亿美元.而如果达成预算协议,2013年美国经济成长势头就有望增强.

欲浏览2011年7月美元和欧元走势图表,请点选:(link.reuters.com/dux33t)

美国国会预算办公室和国际货币基金组织(IMF)此前都表示,6,000亿美元的撙节措施可能会引发另一轮衰退.

美联储主席贝南克还曾警告称,增税减支将造成经济增速急剧萎缩.

"资金急于避险而非其他原因流入美元,这将是对美元的净利好因素,"RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis表示.

去年国会关于上调债务上限,即允许借贷的美国公债法定规模的党派纷争使得美元表现超过欧元,因为投资者抛售股票及其他风险相关资产,逃向公债.

2011年7月,欧元贬值1%,其中0.4个百分点的跌幅发生在该月的最后一周,也就是上调债务上限截止日前夕.

美国最终为政治党派争议付出了代价,失去了标普的AAA评级.不过,调降评级后一周美元升约0.9%.公债价格亦走高.

美国若跌入"财政悬崖",无疑对于经济和市场有巨大影响,美元最终将因资本逃离至宏观政策框架更为稳定的地区而趋弱.

如果发生这种情形,那么联储或被迫采取新的刺激举措,这对美元是利空因素.

不过,美元作为全球最安全及最具流动性资产之一的地位料将战胜那些忧虑.目前鲜有大型且具流动性的经济体拥有强于美国的基本面,这将在一定程度上阻止资本逃离.

日圆或瑞郎等传统意义上的避险货币或许可以作为美元的替代品,但日本同样面临经济增长迟滞等问题.

2008年美国经济衰退达到谷底时,美元兑欧元EUR=升值4.3%,美元指数.DXY上扬5.8%.

"一旦我们再度遭遇衰退,美元或将上涨10%,其中在12月走到'财政悬崖'前先上涨5%,1月再次涨5%,"Anderson说,"此后,这种扶助美元的冲击效应将逐渐减退."

**欧元区债务困境**

美元兑欧元的表现还取决于已经持续三年的欧债危机的进展.

欧元兑美元EUR=今年至今累计上升0.8%,最新报1.3048美元.不过,欧元已经从9月17日触及的四个半月高位1.3169美元回撤.

欧洲央行上月宣布愿意无限量购买西班牙和意大利等高负债国家的债券,这为欧元提供了帮助.

西班牙最终将申请全面救助的预期,亦缓解了对债务危机的疑虑,但人们同时担忧欧洲央行过度购债终将损及欧元.

Newedge USA的芝加哥外汇部门高级主管George Dowd表示,要维持"财政悬崖"问题引发的美元涨势,美国将需要在一项维系财政可持续性的计划上取得进展.

"若欧洲情势进一步恶化,或者全球范围内的军事行动或紧张局势升级,美元可能仍将持稳或上行,"他说.(完)