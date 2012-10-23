〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本周的政策会议上可能不会推出新举措,而将选择对上个月采取重大行动的影响进行评估,在11月6日大选之前的最后一次会议上保持低姿态.自美联储9月宣布第三轮购债计划以来,经济数据得到改善,但失业率仍处在7.8%高位,使得美联储没理由撤回其激进的经济刺激措施.[ID:nSB2057791]
欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行将竭尽所能证明欧元进程是不可倒退的.在汉堡举行的税收顾问会议上,亚斯穆森发表演讲称,欧洲央行预计明年通胀率将降至2%以下.[ID:nSB2061165]
据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.日本央行面临在10月30日政策会议上扩大货币刺激举措的新压力,届时该央行料会调降其经济增长率预估,并延后实现1%通胀率目标的时间.[ID:nSB2061709]
上周四公布的路透调查显示,市场分析师预期加拿大央行在10月23日利率决议公布时,将把加息时间推迟到明年第四季,并可能会缓和语气,但不会完全去掉强硬言语.与放宽货币政策的全球性趋势不同,4月以来加拿大央行一直暗示正考虑上调借贷成本.但市场预计,全球经济低迷令加息的时机不断被推后.[ID:nSB2057913]
澳洲央行政策委员会成员Heather Ridout周二称,澳洲经济似乎在趋于疲软,但货币政策将提供支撑,而且有望推动长期低迷的楼市复苏.Heather Ridout在一场经济会议上称,澳洲资源繁荣期还将持续一段时间,出口规模仍有增长潜力.她明确表示,这些都是她个人观点,并不代表澳洲央行的看法.[ID:nSB2061859]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点
一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 肖群英
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。