〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本周的政策会议上可能不会推出新举措,而将选择对上个月采取重大行动的影响进行评估,在11月6日大选之前的最后一次会议上保持低姿态.自美联储9月宣布第三轮购债计划以来,经济数据得到改善,但失业率仍处在7.8%高位,使得美联储没理由撤回其激进的经济刺激措施.[ID:nSB2057791]

欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行将竭尽所能证明欧元进程是不可倒退的.在汉堡举行的税收顾问会议上,亚斯穆森发表演讲称,欧洲央行预计明年通胀率将降至2%以下.[ID:nSB2061165]

据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.日本央行面临在10月30日政策会议上扩大货币刺激举措的新压力,届时该央行料会调降其经济增长率预估,并延后实现1%通胀率目标的时间.[ID:nSB2061709]

上周四公布的路透调查显示,市场分析师预期加拿大央行在10月23日利率决议公布时,将把加息时间推迟到明年第四季,并可能会缓和语气,但不会完全去掉强硬言语.与放宽货币政策的全球性趋势不同,4月以来加拿大央行一直暗示正考虑上调借贷成本.但市场预计,全球经济低迷令加息的时机不断被推后.[ID:nSB2057913]

澳洲央行政策委员会成员Heather Ridout周二称,澳洲经济似乎在趋于疲软,但货币政策将提供支撑,而且有望推动长期低迷的楼市复苏.Heather Ridout在一场经济会议上称,澳洲资源繁荣期还将持续一段时间,出口规模仍有增长潜力.她明确表示,这些都是她个人观点,并不代表澳洲央行的看法.[ID:nSB2061859]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)