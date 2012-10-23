版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 14:10 BJT

〔路透调查〕韩国第三季GDP料较上季度小增0.1%,之后或逐步复苏

路透首尔10月23日电---一项路透调查显示,韩国第三季经济成长可能接近停滞,因为该时期内出台的温和刺激举措未能完全抵消来自欧债危机的冲击.

12位受访分析师的预估中值为,韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料较上季度仅增长0.1%.其中有两位分析师预计经济会小幅萎缩.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐