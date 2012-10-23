〔中股业绩〕万科三季度净利润同比倍增,前三季增逾四成

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周二公布,三季度实现净利润13.5亿元人民币,同比增长123.54%;前三季净利润同比增41.74%,为50.8亿元.
万科称,3月份后,随着首次置业的信贷环境改善,前期价格回调的效果呈现,自住需求集中释放,主要城市住宅市场景气状况,较去年下半年和今年前两个月的低迷期有所恢复.
季报显示,随着市场成交量的回升,下半年该公司推盘力度也有所加大.第三季度公司实现销售面积305.4万平方米,销售金额337.8亿元,同比分别增长8.2%和5.3%;1-9月,公司累计实现销售面积907.9万平方米,实现销售金额963.2亿元.
"由于公司今年的推盘量主要集中在下半年特别是第四季度,前三季度的推盘总量低于去年同期.尽管如此,1-9月公司的销售面积同比仍然增长7.9%.预计第四季度的推盘量将处于较高水平,全年实现销售增长应无疑问."
万科A今日收报8.40元,过去一个月上涨7.81%.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。