〔中国新债〕上汽通用汽车金融20亿元ABS将延至本周四发行

路透上海10月23日电---中国上汽通用汽车金融有限责任公司公告称,其发起的今年首期20亿元人民币个人汽车抵押贷款证券(ABS),将推迟至本周四(25日)发行.

刊登在上海清算所网站的公告并指出,本期ABS的起息日和交割日均更新为10月26日.

本期ABS共分为优先A档、优先B档和次级挡.其中优先A档和B档为浮息ABS,一年期定存利率基准.此前据中国外汇交易中心网站,本期资产支持证券原定于10月18日簿记建档.

发行说明书中显示,本期资产支持证券由中粮信托有限责任公司担任发行人和受托机构,中信证券为主承销商.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 评级(大公) 评级(联合资信) 评级(中债资信投资者付费模式)

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优先A档 16.51 浮动利率 2018/2/26 2014/7/26 AAA AAA AAA

优先B档 2.49 浮动利率 2018/2/26 2015/6/26 A A A

2015/1/26(清仓回购)

次级档 1.00 无票面利率 2018/2/26 -- 未评级 未评级 未评级

注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕.

本期ABS中,受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易A级资产支持证券和B级资产支持证券.次级资产支持证券不进行转让交易.

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]

此外,交通银行(601328.SS)(3328.HK)也已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS),发行总额30.34亿元,共分为优先A-1档、优先A-2档、优先B档和次级挡,簿记建档时间为下周二(30日).

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)

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