《SAFT专栏》经历去全球化逆流

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/王冠中

路透10月23日电---全球化趋势是不可阻挡的,果真如此吗?

浏览一下近期一些未受足够重视的事件吧--中日领土纷争的实际经济后果,以及全球贸易和跨境借贷双双下滑,这些显示出全球一体化程度降低,经济形势愈发不可预见.

目前大多数主流经济理念的核心,是认为世界将进一步在经济上相互融合,形成更加复杂的全球供应链,公司和银行也将日益国际化.

就此而言,毋庸置疑的全球化力量将创造出更多的贸易、财富和利润,尽管可能分配不均.这意味着随着时间的推移,政府和民众对本国经济的影响力将降低,放弃一些权力来换取更高的经济成长.

长期内这也许仍然是正确的,但短期来看这似乎相当曲折.

日本周一公布的贸易数据极为糟糕,9月出口较上年同期锐减10.3%.根本的一点是对中国出口的大幅度下滑,主要受岛屿争议所致的关系紧张,引发中国举行反日抗议,攻击那些被认为是日本的企业,甚至日本企业生产的汽车.

日本对中国出口降低14.1%,较8月9.9%的跌势进一步恶化.而日本进口中国商品却增长3.8%,对华汽车出口骤降45%,摩托车下降31%.据日本央行,中国赴日旅游亦降温,无疑是由于同样的原因.

由于该争端在9月11日日本宣布将争议岛屿国有化后才升级,10月数据将更为惨淡.

可以肯定的是,中国经济疲弱是造成数据不佳的部分原因.但这也明确提醒人们,经济上进一步融合的前提是如此的脆弱.

这并不仅限于亚洲.全球经济可能正处于罕见的贸易萎缩中,受欧元区及其他地区的疲态拖累,但也受到危机后对于风险、收入和财富的态度变化的微妙影响.根据荷兰经济政策分析局数据,全球贸易7月连续第二个月萎缩,今年前七个月中有五个月下滑.

在2009年全球贸易萎缩12%之后不久又出现上述状况,既反映出全球经济体质疲弱,也表明各国政府越来越倾向努力削减其他地区主权信用问题的相关风险.

**贷款数据是关键**

关于银行业,各国政策官员和监管者过去五年来可能学到了两个重要教训,而这两个教训或许形成了对全球融资和贸易不太有利的条件.

第一个教训是,一个国家很容易受到其银行体系拖累,哪怕那些坏债大多是境外业务.冰岛就是个例子,庞大的银行体系带来了远远超过选民愿意承担的国家债务.

第二个教训是,就算国内银行是把钱借给评级优良的国家,例如意大利和法国,但如果这些借钱的国家面临债务困境,国内的银行也会受到牵累.

尽管从外部很难看清楚,但数据显示,银行业整体来说对于贸易融资等境外融资变得较不友善,或许是受到来自国内监管者压力的影响.这让各国当局能更有效掌控自身银行体系,也是去全球化的关键型态,但这同时也阻碍了贸易和一体化.

来自国际清算银行的新数据显示,第二季跨境贷款大幅萎缩,下滑1.9%,部分受到银行寻求摆脱对欧元区问题国家的贷款所致.全球的银行间拆借萎缩程度更大,减少6,090亿美元或3%,为纪录第五大的季度萎缩幅度.

你或许可以认为,在欧元区监管机构确立后,银行间拆借和跨境贷款应会恢复增长,进而带动进一步全球化.

就算真是这样,银行监管机构还是要花很长一段时间才会轻松看待境外放款,哪怕只是银行放贷款给自身的海外分行.监管机构是如此,银行风险管理者更是如此.

全球经济一体化需要依靠金融、信任和协调.但种种迹象显示,这三方面都会非常缺乏.(完)