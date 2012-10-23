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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 15:11 BJT

〔中国股市〕沪综指收跌,消费医药股回调令大盘反弹难持续

路透上海10月23日电---中国股市沪综指周二收盘下跌.分析师指出,尽管昨日大盘小幅反弹,但今日盘中低价股炒作气氛浓,令大多投资者仍选择袖手旁观;而前期走势较强的消费医药股出现回调,导致大盘总体走势稍弱一些,震荡盘整格局未改.

沪综指.SSEC收报2,114.447点,跌18.311点,或0.86%,上海A股今日成交539亿元人民币,上日为475亿元.

"成交量还是这么低,光提'维稳',有啥意思?"长江证券分析师宋中庆指出,近期低价股炒作较为流行,但一来盘小难以带动大盘,二来赚钱效应差,往往只是唱独角戏.

他并称,大盘已反弹逾半个月,上攻动力越来越弱,建议投资者应逢高减仓.

医药股武汉健民(600976.SS)收报17.01元,跌1.03元,或5.71%.

沪深300指数.CSI300收低1.26%,报2,312.077点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,327.4点,跌1.18%,成交量为438,135手(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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