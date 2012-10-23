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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 14:54 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,但对日本央行将放宽政策的预期提供支撑

* 日本超长期公债表现逊色,30年期公债收益率上升2.5个基点 * 10年期和20年期公债利差扩大至11个月最阔水准 路透东京10月23日电---日本公债价格周二下跌,终止过去两个交易日的上涨之势,日债今日下跌是追随隔夜美国公债的跌势,但市场越加预期日本央行将采取新的宽松措施,因而使日本公债获得支撑. 美国公债价格周一下跌,本周美国政府将标售990亿美元公债. 指标10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率涨0.5个基点,至0.780%,稍早升至0.790%,接近上周触及的高位0.795%,后者是9月底以来最高水准.

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