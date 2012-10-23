《中国企业债发行日程表》--10月23日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *云南城市建设 5 6 前三年7.15% AA 10/24-10/26 天风证券 投资公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== *三环集团公司 8 10 前五年5.50% AA+ 10/24-10/26 摩根士丹利华鑫 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== *湖南高速公路 25 7 前五年6.40% AAA 10/24-10/30 民生证券 建设开发总公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 张家界市经 8 7 7.40% AA- 10/18-10/24 国开证券 济发展投资集团 (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保) ==================================================================================== 七台河市城市 10 7 7.30% AA 10/18-10/24 国开证券 建设投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ==================================================================================== 韶关市金 14 7 7.30% AA 10/18-10/24 广州证券 叶发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 海亮集团 4 6 前三年6.50% AA 10/19-10/25 中银国际 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) 6 7 前五年6.75% (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) ==================================================================================== 靖江滨江新城 8 6 6.80% AA 10/23-10/25 海通证券 投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 大兴安岭 13 7 7.08% AA 10/23-10/26 中投证券 林业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 贵阳金阳建设 12 6 利率区间6.50%-7.00% AA 10/24-10/26 银河证券 投资集团公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 娄底城市建设 13 6 7.28% AA 10/19-10/26 银河证券 投资集团有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 北京金融 19 7 5.00%-5.40% AAA 10/22-10/26 国信证券 街投资集团 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 恩施城市 8 7 7.55% AA- 10/22-10/26 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 上海闵行城市 16 7 6.48% AA+ 10/23-10/29 新时代证券 建投开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 寿光金财公有 12 7 6.70% AA 10/23-10/29 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金; 中国投资担保公司提供担保) ==================================================================================== 伟星集团 5 7 前四年6.30% AA 10/23-10/29 国信证券 (附第四年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权; 工行台州分行为本期债本息偿还提供流动性支持) ==================================================================================== 兴化城市建设 12 6 7.25% AA- 10/23-10/29 信达证券 投资公司 (第3-6年末每年偿还25%本金; 以自有建设用地使用权提供担保) ==================================================================================== 大庆城市建设 不超22 7 6.55% AA+ 10/23-10/29 平安证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 福州京福 6 7 前五年6.55% AA- 10/23-10/29 国开证券 高速公路公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权; 福建省高速公路公司提供担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。