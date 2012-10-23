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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 15:18 BJT

〔法国数据〕10月企业景气指数降至85,9月为90

路透8月29日电---法国国家统计局周三公布,法国10月企业景气指数降至85,9月为90.路透对10月数据的调查预估为90.(完)

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