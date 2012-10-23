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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 15:04 BJT

〔日本股市〕小涨创15个月来最长连涨纪录,日圆走软助推出口股(更新版)

(新增细节)

* 投资者对东证股价指数成分股了结获利

* 日圆走软扶助一些出口股,预计日本央行下周放宽政策

路透东京10月23日电---日本股市日经指数周二小幅收高,连续第七日上涨,录得2011年7月以来最长连涨纪录,日圆进一步走软持续提振出口商上涨.

日圆兑美元在早盘触及三个月低位80.02,出口商上涨.

据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.[ID:nSB2061709]

在出口商中,工业机器人制造商Fanuc(6954.T)收高1.9%,Nikon Corp(7731.T)收高1.6%;Panasonic Corp (6752.T)收涨0.6%.

日经指数小涨3.5点,收报9,014.25点,盘中一度冲至9,075.58点的四周高位.

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