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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 15:47 BJT

〔韩国个股〕浦项钢铁预期明年全球钢铁市场不太可能大幅复苏

路透首尔10月23日电---全球第四大钢铁制造商--韩国浦项钢铁(005490.KS)周二表示,全球钢铁市场明年不太可能大幅复苏.该公司预期明年全球钢铁市场成长3%.

浦项钢铁的高级副总裁Shim Tong-wook表示,视市场情况而定,该公司今年会考虑进一步削减投资.

浦项钢铁周二将投资目标削减至3.9兆(万亿)韩元(35.3亿美元),较最新预估低3,000亿韩元,也较最初的预估低约10亿美元.(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

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