《中国新债预测》10年续发国债料需求稳定,预测均值3.53%接近现券水平

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
* 招标品种: 财政部今年第15期10年固息国债第二次续发
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周三(24日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.49%-3.58%
* 预测均值: 3.53%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月23日电---中国财政部周三将第二次续发今年第15期10年固息国债.路透调查显示,宏观经济已现触底迹象,但出现明显反弹的动力或有限,基本面没有明确指向仍令债市预期纠结,短期震荡格局难改.预计明日新债买需稳定,收益率预测均值为3.53%,接近现券水平.
市场人士并指出,目前长期国债收益率仍在年内高位附近徘徊,具有不错的配置价值,投资户的参与力度料不错.
"估计跟二级差不多,需求比较平稳,"北京一券商分析师称,预计该期债中标收益率在3.54%左右.
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与15期国债CN120015=CFXS相同.上述债券从2012年8月23日开始计息,票面利率3.39%,按半年付息.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率为3.5293%.二级市场上,剩余期限约9.84年的120015券CN120015=CFXM最新双边报价收益率为3.5500%/3.5320%.
该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期续发债竞争性招标时间为10月24日上午9:30-10:30.10月25日开始续发行,10月29日续发行结束.续发行部分从10月31日起与原发行部分合并上市交易.第15期国债在招标日停止交易一天.
财政部于8月22日首次招标发行15期国债,发行量300亿元;9月19日进行了第一次续发行,中标收益率为3.5059%,续发行量303.3亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。