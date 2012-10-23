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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 15:42 BJT

〔金属期市〕LME期铜创六周新低,关注美联储政策会议及中国政策动向

* 基本金属前景取决于中国政策--分析师

* 中国政府寻求大手笔经济改革--顾问

* 美联储可能暂时不会采取新举措

路透上海10月23日电---铜价周二跌至六周新低,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)召开政策会议之前谨慎行事,投资者并静候中国未来政策动向.

投资者料持续保守操作,直至周二开始开会的美联储结束两天会议.预料联储将延迟推出新举措,倾向于评估上月行动的影响.

交易商表示,美联储的任何声明都将在短期内影响走势,但中国则是会影响基本金属长期前景的因素.

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