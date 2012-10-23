《中国2012年经济指标各方预测值一览》--10月23日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年9月/2011年全年 国内生产 7.5% 7.7%/世界银行/12年10月 *7.4%/9.3% 总值(GDP) 7.7%/亚洲开发银行/10月 (7.4%为2012年三季度数据) 7.8%/IMF/10月 8%左右/中国银行/9月 7.7%-7.8%/国家信息中心经济预测部范剑平/12年9月 7.6%/中金公司/9月 7.6%/摩根大通/9月 8%/汇丰银行/12年8月 超8%/国家信息中心副主任李凯/8月 7.9%/巴克莱/8月 7.7%/美银美林/8月 8.0%/IMF/7月 8.3%/中信证券/6月 8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 8.2%/经合组织/5月 8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月 8.5%/摩根士丹利/5月 8.1%/高盛/5月 8.7%/社科院/4月 逾8%/国研中心/4月 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.6%/德意志银行/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 居民消费 4% *2.7%/摩根大通/12年10月 1.9%/5.4% 价格指数(CPI) 约2.7%/央行副行长/10月 2.7%左右/中国银行/9月 3%/中信证券/6月 2.8%/中金公司/6月 3.0%/瑞银/6月 低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 3.3%/经合组织/5月 3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月 3.5%/社科院/4月 3.5%左右/国研中心/4月 3.3%/中金公司/4月 3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 4%左右/亚洲开发银行/4月 3.5%左右/美银美林/3月 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 -3.6%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 14.8%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 6,232亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 276.7亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 *14.2%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/12年4月 *20.5%/23.8% (不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.5%为2012年1-9月数据) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。