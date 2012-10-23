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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 15:46 BJT

〔韩股业绩〕浦项钢铁第三季利润锐减,全年营收和投资目标亦被下修(更新版)

(新增细节)

* 第三季营业利润为8,190亿韩元,分析师平均预估为8,400亿

* 中国经济放缓拖累钢铁需求

* 下调2012年营收和投资目标

* 业绩公布前股价收跌2.1%

路透首尔10月23日电---全球第四大钢铁厂商--韩国浦项钢铁(005490.KS)公布季度获利下滑25%,并调降年度营收和投资展望,因中国经济降温抑制对钢铁的需求.

浦项钢铁业绩公布之前,标准普尔调降其信用评级,指因钢铁产业未来12-18个月将面临严峻环境,该消息令浦项钢铁股价周二收跌2.1%.

中国是全球最大的钢铁消费国和生产国,其经济放缓令本地钢铁价格SRBcv1在9月跌至三年低点.

浦项钢铁母公司第三季营业利润为8,190亿韩元(7.417亿美元),略低于路透调查中20位受访分析师平均预估的8,400亿韩元,亦低于上年同期的1.09万亿韩元,为连续第三季获利下滑.上一季利润为1.06万亿韩元.

该公司下调2012年营收目标至36.3万亿韩元,为第三次下调,较7月时作出的前次预估下降3.2%,亦较4月时给出的最初预估区间上端低了12%.

公司投资目标下调至3.9万亿韩元,较前次预估减少3,000亿韩元,较最初预估减少约10亿美元.投资目标中包括对资源的投资,但不包括大规模并购.

母公司季度营收下降11%至8.9万亿韩元,分析师平均预估为8.95万亿.

获利前景趋弱引发券商调降浦项钢铁的目标股价,今年迄今该股已下跌了8.3%,之前在2010年和2011年分别下跌了21%和22%.

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N) (BRKb.N)持有浦项钢铁约5%的股权.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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