《路透碳点》页岩气探勘蓬勃发展,打乱美国洁净煤技术投资脚步

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
* 2011年仅有一个碳捕获封存(CSS)新示范项目开工
* 温室气体排放减少,限制了煤炭投资兴趣
* 美国和中国着力发展CCS技术,以回收石油
路透华盛顿10月18日电---分析师相信,由于受到价格低廉且燃烧更清洁的天然气的有力竞争,建造"洁净煤"工厂所需的昂贵技术不大可能在美国实现商业化,除非政府给予大额补贴.
为了在长期能源版图中继续占有一席之地,煤炭工厂需要投资于系统,即捕捉燃煤电厂排放的二氧化碳并将其封存到地下,以免二氧化碳排放到大气中--该技术被称作碳捕获和封存技术(CCS).
美国发电曾经逾半数都仰赖煤炭,如今已缩减至略高于三分之一.CCS曾经号称是保持美国煤炭业就业岗位的途径之一,但该项技术严重仰赖金融、政治和监管领域的大力支持,妨碍其取得进展.
与此同时,水平钻探和水力压裂技术取得诸多突破,已使得潜藏在页岩地层中的大量天然气储量释放出来,并促使电厂和工业企业大举摆脱消费煤炭的生产方式.
"毫无疑问,在缺乏碳价格而且天然气价格又较低的情况下,这些技术难以吸引投资和注意力,"杜克大学环境政策Nicholas学院院长Tim Profeta称.
美国总统奥巴马及共和党竞选对手罗姆尼均表态支持"洁净煤",但两大阵营都缺少如何为CCS付费的细节.
Profeta表示,便宜的天然气不难取得,加上华府面临越来越棘手的财政问题,所以美国政府缺乏动机将这些投资列为优先.
除此之外,因为天然气价廉而使用增加,美国今年第一季的温室气体排放降至20年最低水准,使得推广洁净煤的急迫性下降.
根据全球碳捕捉与封存研究院(Global CCS Institute)近期公布的报告显示,美国仍是CCS技术的全球引领者,但现在多数的增长都在中国.
**政策支持**
国会预算办公室在7月提出报告称,自2005年以来,美国国会已经授权支出约70亿美元来支持CCS项目.不过公用事业一直不愿意以自有资金投资贵75%的CCS煤炭工厂.
国会议员虽曾考虑过,但最终仍拒绝制定可能为碳排放量及价格设立上限的法案.那些措施原有机会产生鼓励CSS技术的金融及监管诱因.
分析师警告称,天然气价格可能不会永远处在低档.从历史上来看,天然气价格起伏颇大.
"如果你允许你的电力机组有非常大的部分是仰赖燃气轮机的话,未来燃料价格变动对你的影响就更大,"电力研究所(EPRI)的能源技术主管Revis James说.
虽然美国现在有充裕的天然气,但是如果美国开始出口更多天然气,或者诸如日本及部分欧盟国家的天然气使用量增加,供应就可能减少.
美国能源资料协会(EIA)已预估,2012年天然气现货均价为每百万英热单位(MMBtu)2.71美元,2013年均价将升至3.35美元.
"碳吸存过程(carbon sequestration)非常昂贵,所以当天然气价格在2美元时,就很不划算.比较合理的情况是天然气价格在7-8美元,"穆迪的企业金融分析师A.J. Sabatelle说.
不过,他认为投资人和政策制定者应把眼光放远一点.
"天然气可能是今日、甚至未来数年最具成本效益的燃料资源,但价格的确会波动,而天然气的坏处就是一旦价格上升,涨价的速度将非常快."他说.
**目光短浅**
在公用事业合作伙伴退出后,电力设备制造商阿尔斯通(Alstom)在西维吉尼亚州的项目暂停,理由是气候政策不明,而且经济形势疲弱.阿尔斯通目前正与合作伙伴在挪威开展CCS设备项目.
"除非政策架构出来,否则很难推进大型项目,"阿尔斯通驻华盛顿的政府事务主管Robert Hilton称.
Hilton指出,健全的能源政策的"基本原则"是,维持能源供应中煤炭和燃气供应的均衡.
"避免短视很重要.关键在于,我们需要CCS,而且它必须是温室气体排放措施的一部分,"他称.
Hilton补充道,虽然温室气体排放今年降至低位,但随着经济复苏,排放量将回升.
**提高原油采收率**
美国一些CCS研究正在活跃展开,得益于捕捉化石燃料所释放的二氧化碳并将其注入地下,藉以推高并采收石油及天然气的方案,这被称作提高原油采收率(EOR,又译激励采油法)的过程.
对很多投资者而言,EOR证实了通过取得宝贵的石油供应而花大钱捕捉碳排放,是合理的.
该技术已吸引中国的兴趣,中国已将运用CCS技术提升石油采收率作为五年计划的专题,并投资于多个美国项目.
中国进出口银行上月同意向德州清洁能源项目(Texas Clean Energy Project)贷款10亿美元,后者是个总投资25亿美元,400兆瓦的EOR项目.
美国产煤州--西维吉尼亚州的民主党参议员洛克斐勒(Jay Rockefeller)上月提交法案,允许EOR项目在采收油气时,申报每吨20美元的碳捕捉纳税优惠.
洛克斐勒曾表示,打算发展一套更全面的法律体系来"帮助保障CCS技术的未来",上述法案只是其中一部份.(完)
--编译 肖群英/石冠兰/李婷仪/许娜;审校 沈以文
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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