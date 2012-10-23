〔中国债市〕利率互换短端稍涨,因逆回购操作规模远小于到期量

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周二短端稍涨,长端走稳.今日公开市场逆回购操作规模不敌大额到期资金,致此前宽松的流动性有所抽紧,加之二级市场资金利率攀升,推动IRS短端上行.
交易员指出,市场对短期国内经济基本面的预期比较稳定,所以其对IRS的扰动已退居次位,未来资金面动向更可能牵制市场走势.
"短端上来一点,在1-2个点吧,"北京一银行交易员称,因为市场对基本面预期没有实质性变化,所以今日IRS长端波动不大.
中国银行间市场周二早盘隔夜等主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均上涨,其中七天期升幅约20基点(bp)至2.90%附近.因稍早进行的公开市场逆回购规模远小于到期量,令单日净回笼量超千亿,加之今日还有500亿元人民币的国库现金定期存款到期,致市场流动性有所抽紧.[CN/CN][ID:nSB2062533]
周二中国央行公开市场进行的490亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的420亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.据路透统计,今日逆回购到期资金合计2,080亿元,其中七天期180亿元,28天期1,900亿元.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.0800/3.1880 3.0700/3.1600 3.1633/3.2533 3.2567/3.3517 3.2580/3.5180
周一 3.0580/3.1720 3.0417/3.1300 3.1283/3.2233 3.2367/3.3333 3.2240/3.5220
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变动 0.0220/0.0160 0.0283/0.0300 0.0350/0.0300 0.0200/0.0184 0.0340/-0.0040
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。