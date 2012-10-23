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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 16:00 BJT

〔中国债市〕利率互换短端稍涨,因逆回购操作规模远小于到期量

路透北京10月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周二短端稍涨,长端走稳.今日公开市场逆回购操作规模不敌大额到期资金,致此前宽松的流动性有所抽紧,加之二级市场资金利率攀升,推动IRS短端上行.

交易员指出,市场对短期国内经济基本面的预期比较稳定,所以其对IRS的扰动已退居次位,未来资金面动向更可能牵制市场走势.

"短端上来一点,在1-2个点吧,"北京一银行交易员称,因为市场对基本面预期没有实质性变化,所以今日IRS长端波动不大.

中国银行间市场周二早盘隔夜等主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均上涨,其中七天期升幅约20基点(bp)至2.90%附近.因稍早进行的公开市场逆回购规模远小于到期量,令单日净回笼量超千亿,加之今日还有500亿元人民币的国库现金定期存款到期,致市场流动性有所抽紧.[CN/CN][ID:nSB2062533]

周二中国央行公开市场进行的490亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的420亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.据路透统计,今日逆回购到期资金合计2,080亿元,其中七天期180亿元,28天期1,900亿元.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.0800/3.1880 3.0700/3.1600 3.1633/3.2533 3.2567/3.3517 3.2580/3.5180

周一 3.0580/3.1720 3.0417/3.1300 3.1283/3.2233 3.2367/3.3333 3.2240/3.5220

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变动 0.0220/0.0160 0.0283/0.0300 0.0350/0.0300 0.0200/0.0184 0.0340/-0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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