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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 16:14 BJT

〔日本个股〕索尼称将关闭东京的技术中心以削减成本

路透东京10月23日电---日本索尼(6758.T)周二表示,将关闭位于东京的品川技术中心,此处的4,800名员工将安置到东京其他地点或东京周边.索尼目前正努力扭亏为盈,此举旨在削减成本.

索尼发言人告诉路透,品川技术中心的办公楼将在明年9月前腾空并返还业主.该中心位于索尼东京总部的附近.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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