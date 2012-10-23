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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 16:08 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌1.2%,受上海市场跌势拖累

路透东京10月23日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二回吐早盘升势下跌1.2%,受上海市场近3%的跌幅拖累,因投资者对中国经济前景感到不安.

TOCOM指标3月期胶JRUc6结算价跌3.1日圆,或1.2%,报每公斤251.3日圆.

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF3跌2.9%,收报每吨24,115元人民币,为9月27日以来最低.

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