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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 16:22 BJT

〔西班牙经济〕第三季GDP料较上季下滑0.4%,较上年同期降1.7%--央行

路透马德里10月23日电---西班牙央行周二表示,第三季国内生产总值(GDP)料较上季下滑0.4%,较上年同期下滑1.7%.(完)

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