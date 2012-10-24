《热点透视》中国终极流动性比例过低,难以支撑飞速增长的信贷规模

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撰稿 Andy Mukherjee 编译 郑茵

路透新加坡10月23日电---中国民间债务这座高楼大厦正在依靠薄薄的"终极流动性(ultimate liquidity)"来支撑着.这种结构极不稳固.

国际货币基金组织(IMF)经济学家Manmohan Singh曾在近期一篇论文中计算过终极流动性指标,其包括货币当局掌握的银行准备金以及存款机构持有的公债,所指的是,这些资产在私人借据失去信用的极端环境下,能够保持其票面价值的能力.

终极流动性过低是很危险的,因为民间债务只能以官方流动性结算.流动性不足时,信贷危机会变得难以逆转:发达国家的央行即便想方设法将利率压低至零,仍难以恢复信贷,因金融中介在囤积准备金.不过终极流动性太多也有风险;有可能造成通货膨胀.

那么,终极流动性的规模多大才恰当呢?这取决于经济状况.根据Singh的研究,2006年美国终极流动性与信贷总额之比降至不到0.17%的水平.这未免太低了--当时民间信贷让投资者感到害怕,银行业也出了问题.在2008年时,他们不得不求助政府提供更多的终极流动性.

终极流动性占中国总信贷规模的比重在2002年一度高达37%.上一季恐已降至约26%,与2010年9月创下的纪录低点持平.这一估计是根据官方社会融资数据再加上经济学家对影子银行行业出售的理财产品预估所得出的.

有充分理由相信,在中国26%的比率太低了,尽管1950和1960年代的美国在相近的比率下情况相当不错.举例来说,由于制度的安排,两国的债务人和债权人之间的关系存在很大差异.美国自1898年以来实施了严格的破产法;中国的破产法颁布只有五年,且未曾受到考验.此外,根据IMF央行部门前主管Peter Stella的研究,美国一直到1980年代,其信贷规模与国内生产总值(GDP)之比才突破了当前中国的水平--172%,在此之前的数十年一直保持稳定.相反,中国包括影子银行融资在内的总体信贷规模在过去仅仅四年里就翻了一倍以上,估计达到89万亿元人民币(14万亿美元).

当前的终极流动性规模对于避免通缩而言可能太低了.一项反映本地生产者物价的指标今年已经出现下跌.在融资过度的经济里,哪怕只是物价的小幅下跌,也有可能导致不良贷款大幅增加,并造成金融压力.

终极流动性的短缺部分是因为中国贸易顺差的下降.

补偿的办法之一是政府发行更多的债券.去年公共债务总额与GDP之比仅为26%--政府完全可以采取更多的行动.但是,终极流动性出人意料地大量涌来,或许只会鼓励银行业更加无所顾忌地放贷.对于一个仅仅一年前零售通胀率还在6.5%的国家来说,这是很危险的.9月房价较前月增幅温和.担心通胀加快无可厚非.

实际上,目前从央行的行动来看,其对终极流动性过多的担心要大于流动性过少.自7月以来向银行业体系注入的1万亿元人民币净流动性,对于规模是其近90倍的金融大厦来说,只是杯水车薪.如果实在没有其它办法,稍微慷慨大方一些将是明智的做法,这样可以避免最终一塌糊涂的去杠杆化局面.(完)