〔德国经济〕若有可能,德国将在2014年实现预算平衡--经济部长

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透柏林10月23日电---德国经济部长罗斯勒周二称,若有可能,德国将在2014年实现预算平衡.
得益于低失业,欧洲最大经济体德国的税收实现跳增,政府正式设定2016年实现预算盈余的目标,为超过40年来首次.
罗斯勒补充说,没有理由谈论德国出现危机或衰退的情况.(完)
--编译 艾茂林;审校 隋芬
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。