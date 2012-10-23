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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 16:34 BJT

〔德国经济〕若有可能,德国将在2014年实现预算平衡--经济部长

路透柏林10月23日电---德国经济部长罗斯勒周二称,若有可能,德国将在2014年实现预算平衡.

得益于低失业,欧洲最大经济体德国的税收实现跳增,政府正式设定2016年实现预算盈余的目标,为超过40年来首次.

罗斯勒补充说,没有理由谈论德国出现危机或衰退的情况.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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