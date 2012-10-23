版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 16:18 BJT

〔新兴汇市〕韩元领涨亚洲新兴市场货币,因预期日本央行将放宽政策

路透新加坡10月23日电---韩元兑美元周二触及将近一年高位,兑日圆也达到历史最强水准,因市场预期日本央行将放宽政策;同时,其它亚洲新兴市场货币也受到中国经济好转迹象的支撑.

不过,投资者对进一步押注亚洲货币升值仍犹豫不决,试图从亚洲股市中寻找线索.后者今日走势疲弱,目前正面临企业财报公布高峰.

"如果日本央行下周放宽政策,那么日圆兑韩元之类的亚洲货币可能遭投资人出脱,但是我不认为基金资金会大举流入其他亚洲国家,因为与高收益机会相比,波动的风险更大."首尔Samsung Futures研究主管Jeong My-young说.

台币TWD=TP因出口商需求而上涨,另外,银行间投机客则推高菲律宾披索PHP=PDSP和马币(林吉特)MYR=MY.

"市场趋势将是推升亚币,至少短期是如此,因中国经济有企稳的迹象,"Jeong说.

投资人亦等待周四将出炉的汇丰中国制造业数据初值.

以下为亚洲货币兑美元0810GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0810GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

---------------------------------------------------------------

日圆 JPY= 79.72 79.93 +0.26 -3.51 76.92

坡元 SGD= 1.2220 1.2212 -0.07 +6.13 1.2969

台币 TWD=TP 29.328 29.320 -0.03 +3.28 30.290

韩元 KRW= 1102.80 1104.20 +0.13 +4.44 1151.80

菲律宾披索 PHP= 41.32 41.39 +0.18 +6.11 43.84

印尼卢比 IDR= 9610.00 9600.00 -0.10 -5.72 9060.00

印度卢比 INR=IN 53.63 53.47 -0.30 -1.03 53.08

马币 MYR= 3.0525 3.0520 -0.02 +3.80 3.1685

---------------------------------------------------------------

(完)

--编译 郑茵/李婷仪;审校 石冠兰/隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐