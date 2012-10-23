〔新兴汇市〕韩元领涨亚洲新兴市场货币,因预期日本央行将放宽政策

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透新加坡10月23日电---韩元兑美元周二触及将近一年高位,兑日圆也达到历史最强水准,因市场预期日本央行将放宽政策;同时,其它亚洲新兴市场货币也受到中国经济好转迹象的支撑.
不过,投资者对进一步押注亚洲货币升值仍犹豫不决,试图从亚洲股市中寻找线索.后者今日走势疲弱,目前正面临企业财报公布高峰.
"如果日本央行下周放宽政策,那么日圆兑韩元之类的亚洲货币可能遭投资人出脱,但是我不认为基金资金会大举流入其他亚洲国家,因为与高收益机会相比,波动的风险更大."首尔Samsung Futures研究主管Jeong My-young说.
台币TWD=TP因出口商需求而上涨,另外,银行间投机客则推高菲律宾披索PHP=PDSP和马币(林吉特)MYR=MY.
"市场趋势将是推升亚币,至少短期是如此,因中国经济有企稳的迹象,"Jeong说.
投资人亦等待周四将出炉的汇丰中国制造业数据初值.
以下为亚洲货币兑美元0810GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0810GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 79.72 79.93 +0.26 -3.51 76.92
坡元 SGD= 1.2220 1.2212 -0.07 +6.13 1.2969
台币 TWD=TP 29.328 29.320 -0.03 +3.28 30.290
韩元 KRW= 1102.80 1104.20 +0.13 +4.44 1151.80
菲律宾披索 PHP= 41.32 41.39 +0.18 +6.11 43.84
印尼卢比 IDR= 9610.00 9600.00 -0.10 -5.72 9060.00
印度卢比 INR=IN 53.63 53.47 -0.30 -1.03 53.08
马币 MYR= 3.0525 3.0520 -0.02 +3.80 3.1685
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(完)
--编译 郑茵/李婷仪;审校 石冠兰/隋芬
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人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。