〔中国外汇拆借〕境内美元拆借市场活跃度略好,部分期限成交价小幅回升

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---人民币最近明显升值尚未改变境内美元流动性充裕的现状.不过市场人士称,部分期限的报价及成交活跃度已较上周有所改善,成交价格亦小幅回升.
华东一银行交易员指出,最近1-3个月的美元拆借成交相对活跃一些,成交价格也有所上升,但幅度不是很大.
"一些中资行愿意(拆)出一些1-3个月的,比上周好一些,但拆的银行量也不是很大,...企业需求还是比较萎靡,"他说.
上海一股份制银行交易员称,目前境内美元充裕,收益率下降,而即期人民币加速升值比较明显,原来持有美元头寸的投资者目前也开始减持美元.
不过该交易员同时指出,也看到一些投资者预期美元升值而增持美元,两股力量处于博弈过程中,基本处于均衡状态.
上海国际货币经纪公司网站周一刊登的交易日志亦称,境内美元拆借市场流动性良好,交投平稳.隔夜美元全天需求踊跃,成交利率稳定于0.15%,一个月以内品种需求亦增多,而中长期限品种需求略少.
而对于即将进行的美国大选和中国十八大,交易人士认为,政治因素对境内美元流动性的短期影响不大,整体资金量没有明显增长.而随着这些大的政治事件最终尘埃落定,市场料亦将走出新的方向.
以下为上海国际货币经纪公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价CFETSICAPC15(单位:%):
期限 隔夜 一周 一个月 三个月 六个月 一年
-----------------------------------------------------------------
买价(BID) 0.14 0.20 0.25 0.40 0.75 1.05
卖价(ASK) 0.17 0.25 0.30 0.55 1.30 1.70
LIborLIBOR 0.15 0.18 0.21 0.32 0.56 0.89
今年以来美元流动性泛滥使其拆借利率不断下降.一年期限美元拆借利率报价已从年初时的4.2%降至当前1.05%的低点,创2009年初以来历史最低水平.
今年7月以来人民币兑美元CNY=CFXS持续升值,近期并迭创历史新高,周二收报6.2480元,期间累计升幅近2.4%.
上周公布的中国宏观数据料对人民币提供支撑.尽管中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705](完)
--发稿 李文科/李然;审校 张喜良
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中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。