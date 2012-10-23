《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透伦敦10月23日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元兑美元自触及1.4940美元附近的高位以来,迄今多次尝试升越9月份高位1.3175美元和趋势线阻力位1.3122,但均未获成功.欧元在过去两周回落,已继续在200日移动均线切入位(目前报1.2835)上方寻获支撑.欧元在上周五低位1.3010/20附近也有支撑.欧元只有突破1.3240水平,才可上看至1.3495,为1.4940至1.2045整体跌势的50%回档位.
美元/日圆:昨天升越200日移动均线切入位和8月高位,令其有望上探6月高位80.60.本周美元兑日圆需收在79.80以上,才可能升向周线云区顶部的81.00.要维持目前涨势,任何一波回落都应守在79.20水平上方,否则恐将回落跌向78.50.
英镑/美元:继续在1.6000水平下方的1.5960-1.5980区间和55日移动均线切入位寻获支撑.英镑兑美元自触及9月高位1.6310以来日高持续走低,表明1.6160附近多个高位阻挡令其存在破位下跌的可能.若跌破1.5960水平,预示跌向9月低位1.5820的走势趋强.需升越阻力位和上月高位1.6310,才有望升向去年8月高点1.6590.
纽约 当日 今年来 2011年
0821GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3027 1.3059 -0.25 +0.63 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.75 79.94 -0.24 +3.65 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 103.89 104.43 -0.52 +4.34 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9284 0.9270 +0.15 -0.98 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6003 1.6012 -0.06 +3.01 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9950 0.9918 +0.32 -2.38 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0294 1.0320 -0.25 +0.67 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8161 0.8174 -0.16 +4.84 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.100 82.520 -0.51 +4.40 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.080 65.330 -0.38 +8.77 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.62 128.02 -0.31 +6.77 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2609 1.2617 -0.06 -3.94 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。