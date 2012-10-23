版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 16:55 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月23日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元兑美元自触及1.4940美元附近的高位以来,迄今多次尝试升越9月份高位1.3175美元和趋势线阻力位1.3122,但均未获成功.欧元在过去两周回落,已继续在200日移动均线切入位(目前报1.2835)上方寻获支撑.欧元在上周五低位1.3010/20附近也有支撑.欧元只有突破1.3240水平,才可上看至1.3495,为1.4940至1.2045整体跌势的50%回档位.

美元/日圆:昨天升越200日移动均线切入位和8月高位,令其有望上探6月高位80.60.本周美元兑日圆需收在79.80以上,才可能升向周线云区顶部的81.00.要维持目前涨势,任何一波回落都应守在79.20水平上方,否则恐将回落跌向78.50.

英镑/美元:继续在1.6000水平下方的1.5960-1.5980区间和55日移动均线切入位寻获支撑.英镑兑美元自触及9月高位1.6310以来日高持续走低,表明1.6160附近多个高位阻挡令其存在破位下跌的可能.若跌破1.5960水平,预示跌向9月低位1.5820的走势趋强.需升越阻力位和上月高位1.6310,才有望升向去年8月高点1.6590.

纽约 当日 今年来 2011年

0821GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3027 1.3059 -0.25 +0.63 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.75 79.94 -0.24 +3.65 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.89 104.43 -0.52 +4.34 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9284 0.9270 +0.15 -0.98 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6003 1.6012 -0.06 +3.01 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9950 0.9918 +0.32 -2.38 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0294 1.0320 -0.25 +0.67 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8161 0.8174 -0.16 +4.84 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.100 82.520 -0.51 +4.40 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.080 65.330 -0.38 +8.77 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.62 128.02 -0.31 +6.77 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2609 1.2617 -0.06 -3.94 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐