〔中国经济〕四季度增速有望小幅回升,全年略高于7.5%--国研中心专家

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---中国三季度经济出现触底企稳迹象,国务院发展研究中心宏观经济部部长余斌认为,近期一些积极因素正在积累,四季度中国经济有望呈现小幅回升态势,预计全年国内生产总值(GDP)增长略高于7.5%的政府目标.
新华社周二引述他并称,预计全年居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于3%.此前政府的通胀目标为4%.
"目前,三大需求(投资、消费和出口)总体均呈企稳回升态势,三季度应为年内增速底部,四季度将出现小幅回升."余斌表示.
他并指出,新一轮宽松货币政策促使世界经济短期向好,全球制造业采购经理人指数(PMI)总体有所改善,而中国内需短期呈企稳回升态势,均是经济向好的积极因素.
路透最新季度调查结果显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,四季度经济增速预计在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.显示中国经济探底企稳态势基本确立.[ID:nSB2058357]
此前数据显示,中国三季度经济同比增7.4%,增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势.[ID:nSB2055705] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。