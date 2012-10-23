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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 17:35 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,关注央行总裁金恩讲话

* 英镑兑美元持稳,兑欧元小涨

* 关注央行总裁讲话;周四公布第三季GDP数据

* 焦点在是否央行选择更多QE

路透伦敦10月23日电---周二英镑兑美元持稳,兑欧元小幅反弹,市场等待关于货币政策和英国经济状态的的更多细节.

交易商将在市场收盘后关注英国央行总裁金恩的演讲,以查央行是否选择在下个月进一步采取货币刺激措施的蛛丝马迹.进一步货币宽松可能会利空英镑.

周四公布的第三季国内生产总值(GDP)初值,将透露英国经济是否在当季摆脱衰退.

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