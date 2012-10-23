〔中国债市〕现券承压,公开市场单日净回笼逾千亿收紧资金面

路透北京10月23日电---中国银行间债市周二现券承压,惟新发信用债表现稍好.市场人士表示,公开市场单日净回笼逾千亿,后期资金面还将面临财政存款上缴等冲击,均施压二级市场.

"资金稍紧,利率债比较弱,信用债也只有新发的会活跃些,"华东地区一银行交易员称.

她进一步指出,当前交易兴趣多集中在信用品种,虽然其经历了近一个月的行情后疲态渐现,但短期内收益率大幅上行的可能性小,交易盘还是会倾向于持有票息较高的信用债以赚取利差.

上海一国有银行交易员亦表示,短期融资券和中期票据近日所显露的疲势,或与短期资金扰动有关;但同期,机构仍在介入高票息企业债,已说明市场情绪还是偏乐观的,因其流动性会更差一些.料后期渡过资金面扰动时段后,信用债仍会出现新一波行情.

北京一投资盘交易员亦认为资金面是短期内最大的扰动因素.其认为,当前部分利率债收益水平已高于历史均值,故能看到有投资盘在持续介入;但尚未到启动大行情的阶段,故只能看到一级市场对二级的有限利好影响.

银行间市场周二隔夜等主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均上涨,其中七天期升幅约20基点(bp)至2.90%附近.因稍早进行的公开市场逆回购规模远小于到期量,令单日净回笼量超千亿,加之今日还有500亿元人民币的国库现金定期存款到期,致市场流动性有所抽紧.[CN/CN]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第三次增发38-42期固息债,整体需求显旺,利率大多与预期相近或略低,而此前市场预期分歧较大的一年期品种则受到追捧,投标倍数逾三倍.[ID:nSB2062397]

剩余期限约4.72年的政金债120309券最新最优报价CN120309=CFXM为3.98%/3.93%,上日尾盘为3.97%/3.92%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3585 2.9201

上日 2.2505 2.7176

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9867/2.9156

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8722/2.8000

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3175/3.2475 (完)

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