〔中国债市〕现券承压,公开市场单日净回笼逾千亿收紧资金面

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京10月23日电---中国银行间债市周二现券承压,惟新发信用债表现稍好.市场人士表示,公开市场单日净回笼逾千亿,后期资金面还将面临财政存款上缴等冲击,均施压二级市场.
"资金稍紧,利率债比较弱,信用债也只有新发的会活跃些,"华东地区一银行交易员称.
她进一步指出,当前交易兴趣多集中在信用品种,虽然其经历了近一个月的行情后疲态渐现,但短期内收益率大幅上行的可能性小,交易盘还是会倾向于持有票息较高的信用债以赚取利差.
上海一国有银行交易员亦表示,短期融资券和中期票据近日所显露的疲势,或与短期资金扰动有关;但同期,机构仍在介入高票息企业债,已说明市场情绪还是偏乐观的,因其流动性会更差一些.料后期渡过资金面扰动时段后,信用债仍会出现新一波行情.
北京一投资盘交易员亦认为资金面是短期内最大的扰动因素.其认为,当前部分利率债收益水平已高于历史均值,故能看到有投资盘在持续介入;但尚未到启动大行情的阶段,故只能看到一级市场对二级的有限利好影响.
银行间市场周二隔夜等主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均上涨,其中七天期升幅约20基点(bp)至2.90%附近.因稍早进行的公开市场逆回购规模远小于到期量,令单日净回笼量超千亿,加之今日还有500亿元人民币的国库现金定期存款到期,致市场流动性有所抽紧.[CN/CN]
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第三次增发38-42期固息债,整体需求显旺,利率大多与预期相近或略低,而此前市场预期分歧较大的一年期品种则受到追捧,投标倍数逾三倍.[ID:nSB2062397]
剩余期限约4.72年的政金债120309券最新最优报价CN120309=CFXM为3.98%/3.93%,上日尾盘为3.97%/3.92%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3585 2.9201
上日 2.2505 2.7176
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9867/2.9156
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8722/2.8000
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3175/3.2475 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。