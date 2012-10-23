《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月23日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国五矿集团 200 20 6 10/24簿记建档 中国银行 AAA 10/25 10/26 北京银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *正泰集团 10 5 12 10/26簿记建档 农业银行 AA 10/30 10/31 ============================================================================================= *新奥(中国 ) 25 12 12 10/26簿记建档 中国银行 AA+ 10/29 10/30 燃气投资公司 ============================================================================================= *云南物流产业 7.5 5 12 10/30簿记建档 中信银行 AA- 11/1 11/2 集团 国开行 ============================================================================================= 马钢股份 100 35 12 10/24簿记建档 中信证券 AA+ 10/25 10/26 (600808.SS)(0323.HK) 工商银行 ============================================================================================= 中国联通 80 80 12 10/24簿记建档 工商银行 AAA 10/25 10/26 建设银行 ============================================================================================= 沈阳机床集团 6 6 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA 10/26 10/29 ============================================================================================= 沃尔核材 1.9 1.9 12 10/24簿记建档 兴业银行 A+ 10/25 10/26 (002130.SZ) ============================================================================================= 农产品 10 5 12 10/24簿记建档 平安银行 AA 10/25 10/26 (000061.SZ) ============================================================================================= 顺鑫农业 10 4 12 10/24簿记建档 北京银行 AA 10/25 10/26 (000860.SZ) ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA+ 10/26 10/29 工业(集团) 兴业银行 ============================================================================================= 雏鹰农牧 4 2 12 10/24簿记建档 中信银行 A+ 10/25 10/26 (002477.SZ) ============================================================================================= 山钢集团 60 60 12 10/25簿记建档 中国银行 AAA 10/26 10/29 民生银行 ============================================================================================= 山东海化集团 19.5 6.5 12 10/25簿记建档 农业银行 AA 10/26 10/29 ============================================================================================= 广东广晟资产 50 30 12 10/29簿记建档 民生银行 AAA 10/30 10/31 经营公司 广发银行 ============================================================================================= 酒泉钢 55 55 12 10/29簿记建档 工商银行 AA+ 10/30 10/31 铁集团 农业银行 ============================================================================================= 厦门路桥 24 12 12 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 建设集团 建设银行 ============================================================================================= 营口港 12 12 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== *中国船舶 10 3 5 10/26簿记建档 招商银行 AA+ 10/29 10/30 燃料公司 =================================================================================================== *海航机场 12 6 5 10/26簿记建档 进出口行 AA 10/29 10/30 控股集团 =================================================================================================== *中国恒天 5 5 7 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/1 集团 民生银行 ---------------------------------------------------------------------------------- 5 5 7 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/1 华夏银行 =================================================================================================== *陕西电子信息 12 8 5 10/30簿记建档 光大银行 AA 10/31 11/1 集团有限公司 =================================================================================================== 上海城建集团 15 15 3 10/24簿记建档 上海银行 AA+ 10/25 10/26 =================================================================================================== 南方电网 50 50 5 10/24簿记建档 中信证券 AAA 10/25 10/26 建设银行 =================================================================================================== 广汇汽车服 8 8 3 10/24簿记建档 招商银行 AA 10/26 10/29 务股份公司 农业银行 ====================================================================================
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。