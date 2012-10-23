版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
=============================================================================================
*中国五矿集团 200       20        6   10/24簿记建档   中国银行      AAA     10/25     10/26
                                                      北京银行
=============================================================================================                                                      
 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
=============================================================================================                                                                                                            
*正泰集团      10         5       12   10/26簿记建档   农业银行    AA      10/30     10/31
=============================================================================================                                                      
*新奥(中国  )  25        12       12   10/26簿记建档   中国银行    AA+     10/29     10/30 
燃气投资公司
============================================================================================= 
*云南物流产业   7.5       5       12   10/30簿记建档   中信银行    AA-     11/1      11/2
集团                                                   国开行
============================================================================================= 
马钢股份      100        35       12   10/24簿记建档   中信证券    AA+     10/25     10/26
(600808.SS)(0323.HK)                                   工商银行                                                    
=============================================================================================
中国联通       80        80       12   10/24簿记建档   工商银行   AAA      10/25     10/26
                                                       建设银行   
=============================================================================================
沈阳机床集团    6         6       12   10/24簿记建档   浦发银行    AA      10/26     10/29                                      
=============================================================================================
沃尔核材        1.9       1.9     12   10/24簿记建档   兴业银行     A+     10/25     10/26 
(002130.SZ)      
=============================================================================================
农产品         10         5       12   10/24簿记建档   平安银行    AA      10/25     10/26 
(000061.SZ)                                          
=============================================================================================
顺鑫农业       10         4       12   10/24簿记建档   北京银行    AA      10/25     10/26 
(000860.SZ)       
=============================================================================================
郑州煤炭       30        30       12   10/24簿记建档   浦发银行    AA+     10/26     10/29 
工业(集团)                                             兴业银行       
=============================================================================================
雏鹰农牧       4          2       12   10/24簿记建档   中信银行     A+     10/25     10/26
(002477.SZ)                                                        
=============================================================================================
山钢集团      60         60       12   10/25簿记建档   中国银行   AAA      10/26     10/29
                                                       民生银行
=============================================================================================
山东海化集团  19.5        6.5     12   10/25簿记建档   农业银行    AA      10/26     10/29                                                    
=============================================================================================
广东广晟资产   50         30       12  10/29簿记建档   民生银行   AAA      10/30     10/31
经营公司                                               广发银行
============================================================================================= 
酒泉钢         55         55       12  10/29簿记建档   工商银行    AA+     10/30     10/31
铁集团                                                 农业银行
============================================================================================= 
厦门路桥       24         12       12  10/29簿记建档   兴业银行    AA+     10/30     10/31   
建设集团                                               建设银行
=============================================================================================
营口港        12         12       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
务集团
=============================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
===================================================================================================
*中国船舶        10        3       5    10/26簿记建档   招商银行     AA+      10/29      10/30
燃料公司
===================================================================================================
*海航机场        12        6       5    10/26簿记建档   进出口行     AA       10/29      10/30
控股集团
===================================================================================================
*中国恒天         5        5       7    10/30簿记建档   北京银行     AA+      10/31      11/1
集团                                                    民生银行
                ----------------------------------------------------------------------------------
                  5        5       7    10/30簿记建档   北京银行     AA+      10/31      11/1
                                                        华夏银行
===================================================================================================
*陕西电子信息    12        8       5    10/30簿记建档   光大银行     AA       10/31      11/1
集团有限公司
===================================================================================================
上海城建集团     15       15       3    10/24簿记建档   上海银行     AA+      10/25      10/26   
===================================================================================================
南方电网         50       50       5    10/24簿记建档   中信证券    AAA       10/25      10/26
                                                        建设银行
===================================================================================================
广汇汽车服        8        8       3    10/24簿记建档   招商银行     AA       10/26      10/29
务股份公司                                              农业银行
====================================================================================

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐