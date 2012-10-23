〔中国汇市〕人民币收创历史新高,或受美国大选及港元走强影响(更新版)

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(新增收盘报价及更多评论)
* 人民币收盘创历史新高
* 中间价持稳,下午美元抛压大
* 走升料受美国大选及港元走强影响
路透北京10月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘创历史新高.在中间价保持平稳情况下,下午美元抛压之大令市场人士颇感意外.
交易员认为,今天人民币走强可能与国际政经动向有关,包括美国大选第三轮电视辩论、日圆走弱而港币走强引发热钱转向中国猜想等.
"银行抛了很多(美元)头寸,感觉向下的压力比较大,我们没想到(美元)会跌破6.25,然后压在6.25的下方,完全没有反弹的动能."上海一大型银行交易员指出.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2480 6.2474 6.2528 6.3078 6.3071 6.2547
上述交易员并认为,从客盘看不出美元卖盘有那么多,这可能跟美国大选、港元强势以及日圆走弱等综合因素有关,"日圆下跌引发资金流到香港,从而对香港CNH市场产生影响,进而对CNY市场影响也不好说."
不过北京一大型银行交易员并不认同.在他看来,今天人民币即期市场波动范围较窄,仅50多个点子,9月贸易数据强劲等基本面因素是人民币走强的主要原因.而离岸人民币市场目前体量还不大,对在岸的人民币/美元市场影响应有限,且目前来看,人民币走势和港元的关系不大,港币的走势有其本身的原因.
上海一银行的交易员并称,明天可能延续美元弱势,"今天这样子,明天拿美元的信心更弱."
港元/美元HKD=周一交易仍围绕在7.75的强方兑付保证附近波动.金管局此前的流动性注入对市场影响微弱,银行间市场的短期利率几乎没有太大变动.交易员表示,从市场的利率变化来看,热钱流入导致的港元需求仍未缓解.
香港金融市场周二因重阳节而休市一天.不过香港金管局周二称,在港元/美元7.75水平再度向市场注入港元,金额为5.05亿美元,因港元HKD=再度触及强方兑换保证7.75港元.为上周六(20日)以来金管局二度入场注资.[ID:nSH0118113]
东京汇市日圆兑美元周二触及三个月低位,兑欧元创五个月低位,因外界预期日本央行下周政策会议上将进一步放宽货币政策,以扶助出口依赖型的日本经济应对全球经济成长放缓局势.[FRX/CN]
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3640/80 6.3615
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2512/15 6.2490
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良
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中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。