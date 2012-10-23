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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 18:26 BJT

〔欧洲金融〕德国决心竭尽所能保卫欧元--德国财长朔伊布勒

路透柏林10月23日电---德国财政部长朔伊布勒称:

* 欧洲决心竭尽所能令欧元成为可以信赖的货币

* 欧元区走上了提高竞争力降低赤字的正轨

* 欧央行必须保持其独立性

* 欧央行保持其独立性意味着对其职责要有严格的限制

* 确保可持续增长没有捷径.(完)

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