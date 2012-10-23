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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 18:15 BJT

〔全球金市〕现货金跌至六周低位,因股市下滑及美元走坚

路透伦敦10月23日电---现货金XAU=周二跌至六周低位每盎司1,711.40美元,受到股市跌至一周最低水准的冲击,同时美元指数走坚亦打压金价.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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