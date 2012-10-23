阿姆斯特朗环法七冠被剥夺,赞助商要讨回奖金

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德克萨斯奥斯汀10月22日电---德克萨斯州一公司周一表示，正在考虑对被剥夺环法七冠的自行车手兰斯·阿姆斯特朗提起法律行动，以追回其付给阿姆斯特朗的数以百万的奖金。
国际自盟(UCI)周一在日内瓦召开新闻发布会，核准了美国反兴奋剂机构(USADA)对车王的处罚，剥夺其环法七冠，并实施终身禁赛。
总部位于达拉斯的SCA Promotions公司在2004年、阿姆斯特朗夺得第六个环法赛冠军时向其支付了750万美元的奖金，其中500万为奖金、250万美元为利息和律师费——作为2006年的和解费用。阿姆斯特朗曾起诉SCA，后者在开始有对车王服用禁药的指控浮出水面时拒绝支付奖金。
阿姆斯特朗所属的美国邮政车队(U.S. Postal team)的东家Tailwind Sports曾承诺如果阿姆斯特朗能拿下第六个环法赛冠军，将颁发其500万美元的奖金。该公司并和SCA一起投保。
SCA Promotions的律师Jeffrey Dorough表示，该公司总计向阿姆斯特朗支付了约1200万美元。目前尚不清楚SCA要求追回的数额为多少。
Dorough在声明中称，“阿姆斯特朗先生已经不是任何一届官方认定的环法赛的冠军了，所以他再保留SCA所颁发的奖金是不适当的。”他并表示SCA Promotions正在“消化”UCI的决定，且该公司也考虑到了阿姆斯特朗或世界反兴奋剂机构(World Anti-Doping Agency)会对国际自盟裁定提出上诉的可能性。
本月早前USADA发布了一份长达1000多页的报告，指控已经退役的自行车手阿姆斯特朗参与了“体育史上策划最精密、最成功的禁药组织”。国际自盟主席Pat McQuaid周一称，对自己在报告中所读到的内容“感到恶心”。
41岁的阿姆斯特朗否认服药，但他此前选择不再反驳USADA对他的指控。（完）
编译：辛毅 发稿：王燕焜
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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