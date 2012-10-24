伊朗称若制裁加剧 将停止出口石油

路透迪拜10月23日电---伊朗周二称，如果西方对其制裁进一步加大，将停止出口石油，且即使没有石油收入，该国仍有应变策略“B计划”。

“如果制裁加大，我们将停止出口石油，”伊朗石油部长Rostam Qasemi在迪拜对记者表示。

“我们准备好了在没有任何石油收入的情况下让国家运转的计划，目前为止我们没有什么重大问题，如果继续施加新制裁，我们将执行B计划。”