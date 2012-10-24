伊朗称若制裁加剧 将停止出口石油

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月23日电---伊朗周二称，如果西方对其制裁进一步加大，将停止出口石油，且即使没有石油收入，该国仍有应变策略“B计划”。
“如果制裁加大，我们将停止出口石油，”伊朗石油部长Rostam Qasemi在迪拜对记者表示。
“我们准备好了在没有任何石油收入的情况下让国家运转的计划，目前为止我们没有什么重大问题，如果继续施加新制裁，我们将执行B计划。”
“如果继续加大制裁力度，我们（将）停止向世界出口石油。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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