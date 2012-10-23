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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 19:05 BJT

〔欧洲政经〕加入欧元区目前对波兰没有吸引力--波兰央行总裁BELKA

路透伦敦10月23日电---波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)周二称,在遭遇金融动荡肆虐四年之久的欧元区稳定之前,加入欧元区对波兰没有吸引力.(完)

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