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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 18:54 BJT

〔东南亚股市〕大多小幅收高,等候企业发布季度财报

路透10月23日电---大多数东南亚股市周二在淡静交投中小幅收高,因投资者在企业发布季度财报前谨慎买入风险资产,而印尼和马来西亚股市出现温和的外资流出.

新加坡股市.FTSTI,马来西亚股市.KLSE和越南股市.VNI分别收高0.2%,而菲律宾股市.PSI收盘小涨0.1%.

分析师称,投资者纷纷作壁上观,观望在全球经济放缓之际上市公司第三季的业绩表现.

马来西亚资本流出502万美元,印尼股市.JKSE周二收跌0.3%,因外资卖超1,295万美元.

泰国股市.SETI适逢公共假日休市.(完)

1040GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3050.93 5.26 +0.17 +15.29 2646.35

马来西亚 .KLSE 1664.90 2.95 +0.18 +8.77 1530.73

泰国 .SETI 1310.42 2.71 +0.21 +27.81 1025.32

印尼 .JKSE 4330.15 -11.23 -0.26 +13.30 3821.99

菲律宾 .PSI 5432.32 7.53 +0.14 +24.25 4371.96

越南 .VNI 397.71 0.71 +0.18 +13.13 351.55

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(完)

--编译 肖群英 ;审校 郑茵

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