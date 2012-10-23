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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 19:03 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑加元升至两个半月高点,欧元兑美元跌至一周低位

路透伦敦10月23日电---美元兑加元CAD=D4升至两个半月高点0.9967加元.

据电子交易平台EBS数据,欧元兑美元EUR=跌至一周低位1.2998美元.(完)

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