(重温稿)〔香港汇市〕金管局今日两度干预港元强势,向银行体系注资66.26亿港元

* 金管局今日二度干预港元强势
* 总注资66.26亿港元
* 港元仍贴近强方兑换保证水准
* 人民币亦创新高
路透香港10月23日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周二两度于亚洲交易时段向市场注入港元,因港元兑美元HKD=触及强方兑换保证,两次注入总金额为66.26亿港元.
金管局已向路透证实二次干预,细节将在稍后公布.加计上周六的三年多来首次干预,金管局一周来已三度向市场注资.
金管局稍早称,在港元/美元7.75水平再度入场注资,金额为5.05亿美元,因港元触及7.75的强方兑换保证.
美国实施第三轮量化宽松(QE3),美国大选效应以及中国经济似乎触底,令热钱涌往新兴市场,包括港元等汇价近期表现强势.人民币兑美元即期CNY=CFXS今日收盘创历史新高.交易员认为,今天人民币走强可能与国际政经动向有关,包括美国大选第三轮电视辩论、日圆走弱而港币走强引发热钱转向中国猜想等.[ID:nSB2063183]
在金管局总注入66.26亿港元后,香港银行体系总结余至本月25日将为1,599.40亿港元.
金管局发布新闻稿指出,将会继续密切留意市况发展,并按照货币发行局的运作机制,维持港元汇率稳定.
香港本地时间下午17:57时,港元兑美元HKD=D2报7.7501,仍贴近强方兑换保证水平.
金管局上周六于7.75港元买入6.03亿美元(约46.73亿港元),以维持港元汇率稳定.银行体系至10月24日将相应增加至1,533亿港元.
金管局指出,由于目前短期港元银行同业拆息接近零,银行体系总结余增加对银行间拆息利率不会有实质影响.
根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局将会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/张喜良