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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 19:08 BJT

〔美股业绩〕联合技术第三季净利下滑,并下调全年营收预估

路透10月23日电---联合技术(United Technologies)(UTX.N)公布第三季获利下滑3.3%,并下调全年营收预估,指称因航空公司需求疲软,且经济存不确定性.

联合技术称第三季净利为12.5亿美元,合每股盈余(EPS)1.37美元,上年同期分别为12.9亿美元和1.43美元.联合技术是全球最大的电梯和空调制造商.

联合技术称汇率变化导致公布的每股盈余减少7美分.

联合技术还称,预计全年营收在此前预估区间580亿美元-590亿美元区间的下端,但维持全年获利预估仍在每股5.25-5.35美元之间.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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