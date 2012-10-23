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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 19:31 BJT

〔美股业绩〕施乐第三季营收下滑,EPS为0.25美元符合预估

路透10月23日电---施乐(全录,Xerox)公布季度营收下滑,因汇率影响以及欧洲经济不景气影响公司科技业务.

施乐周二表示,第三季经调整后的每股盈余(EPS)为0.25美元,符合分析师预期.施乐以办公室复印机和打印机产品而闻名.

公司营收下滑3%至54.0亿美元,低于分析师预估的54.9亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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