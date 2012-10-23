版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 19:25 BJT

〔亚洲橡胶〕10月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 243.3 2 - -

*11月 243.0 47 242.0 4

*12月 245.3 9 244.0 5

* 1月 247.5 90 246.8 6

* 2月 249.4 209 248.5 273

* 3月 251.3 5908 250.9 1884

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐