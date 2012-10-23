〔西班牙财政〕中央政府非常接近于达到2012年财赤目标--预算部长

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透马德里10月23日电---西班牙预算部长蒙特罗(Cristobal Montoro)周二表示,西班牙中央政府非常接近于达成2012年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)4.5%的目标.
蒙特罗向该国议会发表演讲称,截至9月末,中央政府赤字(不含各地区或社会保障体系)相当于GDP的3.9%.
9月末财赤数据并未涵盖西班牙中央政府向地方当局转移的财政资金,今年初开展的转移资金举动旨在帮助一些处境艰难的地区偿付债务.
"按同一口径计算的中央政府赤字...相当于(GDP)的3.9%.这意味着我们非常接近于达成2012全年的赤字目标."
剔除特殊项目(如提前向各地转移的资金),1-8月期间西班牙中央政府赤字相当于GDP的4.26%.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00