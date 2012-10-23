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债券 | 2012年 10月 23日 星期二 19:40 BJT

〔西班牙财政〕中央政府非常接近于达到2012年财赤目标--预算部长

路透马德里10月23日电---西班牙预算部长蒙特罗(Cristobal Montoro)周二表示,西班牙中央政府非常接近于达成2012年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)4.5%的目标.

蒙特罗向该国议会发表演讲称,截至9月末,中央政府赤字(不含各地区或社会保障体系)相当于GDP的3.9%.

9月末财赤数据并未涵盖西班牙中央政府向地方当局转移的财政资金,今年初开展的转移资金举动旨在帮助一些处境艰难的地区偿付债务.

"按同一口径计算的中央政府赤字...相当于(GDP)的3.9%.这意味着我们非常接近于达成2012全年的赤字目标."

剔除特殊项目(如提前向各地转移的资金),1-8月期间西班牙中央政府赤字相当于GDP的4.26%.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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