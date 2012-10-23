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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 20:27 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格续跌,但跨月价差走强

路透新加坡10月23日电---周二亚洲石脑油价格延续跌势,跌至近三周低位每吨945美元,但跨月价差升水小涨约3.5%至每吨15美元,受韩国需求支撑.

湖南石油化学买入至少2.5万吨12月上半月石脑油船货,成本加运费价为每吨较日本报价高出约18.50美元,为六周以来最高升水.

这样大幅的升水与一些交易员对市场疲软的预期相反.

新加坡一交易员表示,"欧洲汽油/石脑油混合需求已经结束."此前其预计石脑油市场将走软.

不过一北亚交易员称,石化厂商对石脑油的需求强于预期."一些企业仍在寻求11月下半月船货."

但11月下半月交付的船货卖单稀疏.

俄罗斯Rosneft向丸红、壳牌和Petco售出60万吨石脑油,离岸价格较其当前的有期价格高出10-13%.

这些船货定于在2012年11月至2013年4月间从纳霍德卡港起运.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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