〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月逆价差幅度进一步扩大

日本股市：日经指数收低，美联储官员讲话令市场人气谨慎
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。
路透新加坡10月23日电---亚洲燃料油跨月价差周二延续涨势,即期11月/12月价差升至将近两周高位.
根据路透数据,截至亚洲收盘前,11月/12月跨月价差扩大25美分,处于每吨38美分的逆价差,为10月19日来最强.
韩国公用事业公司East-West Power(EWP)求购第二笔11月船期的高硫燃料油船货.该公司标购11月16-20日交货的5万吨高硫燃料油,运抵目的地为韩国蔚山.该项招标截止日期为10月29日.
EWP上次购买5万吨高硫燃料油,交货日期为11月1-5日,亦是运至蔚山,卖家为Mercuria,成本加运费价格较新加坡报价每吨升水68美分.
公用事业公司在冬季需求高峰到来前充实库存,为跨月价差提供了一些支撑.之前由于西方,中东以及印度的供应充足,令跨月价差承压.
原油价格走软再加上库存下降,鼓励中国独立炼厂寻找供应.
由于市场人气改善,印度炼厂Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL.NS)以较前次更小的折让出售一笔11月期船货.
该公司出售3.5-4万吨380-cst燃料油,船期为11月4-12日,装运港口为孟买,买家为丸红,离岸价格较新加坡报价每吨折让19.00-20.00美元.
该公司上一次出售的3万吨380-cst燃料油船期为10月16-20日,装运地为威扎吉,买家亦为丸红,其离岸价较新加坡报价每吨折让23.00-25.00美元.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。
0607GMT * 美元/日圆在亚洲时段变动不大，陷于113.18-50日圆的狭窄波动区间 * 多数交投集中于113.30-40，此一范围附近的到期选择权令走势受限 * 执行价在113.45-60区间的到期选择权共有20.6亿美元，光是113.00就有12.7亿美元 * 执行价在114.00的到期选择权有21.5亿美元，115.00处有39.6亿美元，这两个价位之间亦有一些到期选择权 * 影响市场的新因素不多，加上周末将至，亦打压买卖兴 * 日线图一目均衡基准线在113.60，转换线在113.27，200小时均线在113.28 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透东京2月17日 - 日本公债周五小涨，从美国公债价格上扬中寻找指引；但超长期公债小幅下跌，此前日本央行的购债结果凸显出卖压持续。 日本10年期公债期货 上涨0.09点至149.94，不过交投低迷，在距离收盘不到一小时之时，成交量仅略高于10,000口。 美国公债隔夜上涨，部分因为纽约联邦储备银行总裁杜德利周三发表鸽派言论。虽然美债上扬对日本债市构成支撑，但日本央行今日的购债操作，凸显出10年期以上公债面临强劲卖压。 日本央行提出购买3,200亿日圆(28.2亿美元)10年到40年以上的公债，自上周五购债操作以来维持增购规模。 供出售的日债共计1.07万亿日圆，为今年以来此类到期年限日债的最高。 30年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.910%，略低于上周曾触及的近一年高位0.915%。 10年期日债收益率 持平于0.090%。