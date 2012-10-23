〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月逆价差幅度进一步扩大

路透新加坡10月23日电---亚洲燃料油跨月价差周二延续涨势,即期11月/12月价差升至将近两周高位.

根据路透数据,截至亚洲收盘前,11月/12月跨月价差扩大25美分,处于每吨38美分的逆价差,为10月19日来最强.

韩国公用事业公司East-West Power(EWP)求购第二笔11月船期的高硫燃料油船货.该公司标购11月16-20日交货的5万吨高硫燃料油,运抵目的地为韩国蔚山.该项招标截止日期为10月29日.

EWP上次购买5万吨高硫燃料油,交货日期为11月1-5日,亦是运至蔚山,卖家为Mercuria,成本加运费价格较新加坡报价每吨升水68美分.

公用事业公司在冬季需求高峰到来前充实库存,为跨月价差提供了一些支撑.之前由于西方,中东以及印度的供应充足,令跨月价差承压.

原油价格走软再加上库存下降,鼓励中国独立炼厂寻找供应.

由于市场人气改善,印度炼厂Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL.NS)以较前次更小的折让出售一笔11月期船货.

该公司出售3.5-4万吨380-cst燃料油,船期为11月4-12日,装运港口为孟买,买家为丸红,离岸价格较新加坡报价每吨折让19.00-20.00美元.

该公司上一次出售的3万吨380-cst燃料油船期为10月16-20日,装运地为威扎吉,买家亦为丸红,其离岸价较新加坡报价每吨折让23.00-25.00美元.(完)